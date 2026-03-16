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Valga

La escuela infantil de Valga abre hasta el 31 de marzo el plazo de matricula para el próximo curso

Solo podrán matricularse a niños de 3 meses a 3 años

Fátima Pérez
16/03/2026 07:00
Escuela infantil municipal de Valga
D.A.
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La escuela infantil municipal de Valga abre hoy, y hasta el próximo 31 de marzo, el plazo de matrícula para nuevos alumnos para el curso 2026/2027.

Las familias tendrán que cubrir un formulario que pueden descargar en la Sede Electrónica del Concello o solicitar en el departamento de Servicios Sociales. En él deben indicar los datos del alumno y de los demás miembros de la unidad familiar, así como los servicios que se solicitan (tipo de jornada, horario y comedor, en su caso).

Además, se les solicitará también que presenten una serie de documentación como Libro de Familia, Documento Nacional de Identidad de los padres o tutores, certificado de empadronamiento, fotocopia de la última nómina de cada miembro de la unidad familiar,   o una copia de la declaración del IRPF de la unidad familiar, entre otros.

Una vez finalizado el plazo de presentación, las solicitudes serán evaluadas por la Comisión de Baremación para conceder las plazas.

En la escuela infantil municipal solo podrán matricularse a niños de 3 meses a 3 años. 

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