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Valga

Valga rinde homenaje a un total de 42 mujeres portadoras de cestas en este 8M

Para el Concello su dedicación fue imprescindible para el funcionamiento de muchas economías locales

Fátima Pérez
14/03/2026 19:32
Acto de homenaje a las portadoras de cestas en Valga por el Día Internacional de la Mujer
Acto de homenaje a las portadoras de cestas en Valga por el Día Internacional de la Mujer
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El Concello celebra el acto central conmemorativo del Día Internacional de la Mujer con un homenaje a más de cuarenta mujeres de Valga.

El reconocimiento recayó, en esta ocasión, en las portadoras de cestas ya que la imagen de estas mujeres transportando sobre sus cabezas todo tipo de productos y materiales todavía se mantiene hoy en Valga gracias a acontecimientos como la Procesión dos Lacóns, convertida en recurso patrimonial y cultural tras más de un siglo recorriendo, cada 2 de febrero, la parroquia de Cordeiro.

Para el Concello, estas mujeres representan fortaleza y compromiso con sus familias y comunidades, ya que su dedicación fue imprescindible para el funcionamiento de muchas economías locales, especialmente en contextos donde la movilidad y el acceso a los recursos eran limitados.

La Procesión dos Lacóns de Cordeiro

Valga rinde homenaje en este 8-M a las porteadoras de cestas por su dedicación y fortaleza

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En total se rindió homenaje a 42 mujeres de distintos lugares de Valga: Vilar, Vilarello, Beiro, A Devesa, A Canle, y As Eiras.

Todas ellas firmaron en el Libro de las Mujeres y recibieron un diploma y varios obsequios del alcalde, José María Bello Maneiro, de las concejalas Carmen Gómez, Begoña Piñeiro y Malena Isorna, y del edil José Ángel Souto.

Divina López, una de las homenajeadas más veteranas, hizo una demostración de cómo portar la cesta y, en representación de todas las protagonistas, Belén Tarrío, agradeció al Concello el reconocimiento. “Ser porteadora é moito máis ca unha tradición; é unha maneira de facer comunidade, de honrar ás que viñeron antes e de abrir camiño ás que virán”, sentenció Tarrío. 

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