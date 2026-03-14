Mar y Valga estudian el estado actual y funcionamiento del embarcadero

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se reúne con el alcalde de Valga, José María Bello Cedida

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, y el alcalde de Valga, José María Bello, se reunieron para abordar el estado y uso del embarcadero instalado por Portos de Galicia en 2021 gracias a un convenio con el Concello para dar respuesta a la demanda de turismo náutico con la ría de Arousa.

Villaverde y Bello coincidieron en destacar la importancia de este tipo de infraestructuras para dinamizar la economía de un territorio y prestar un servicio.

Finalmente, en la reunión, Xunta y Concello analizaron también otras posibles vías de colaboración entre ambas administraciones en cuestiones de interés para el municipio.