Valga
Mar y Valga estudian el estado actual y funcionamiento del embarcadero
El embarcadero se instaló por Portos en 2021 para dar respuesta a la demanda de turismo náutico con la ría de Arousa
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, y el alcalde de Valga, José María Bello, se reunieron para abordar el estado y uso del embarcadero instalado por Portos de Galicia en 2021 gracias a un convenio con el Concello para dar respuesta a la demanda de turismo náutico con la ría de Arousa.
Villaverde y Bello coincidieron en destacar la importancia de este tipo de infraestructuras para dinamizar la economía de un territorio y prestar un servicio.
Finalmente, en la reunión, Xunta y Concello analizaron también otras posibles vías de colaboración entre ambas administraciones en cuestiones de interés para el municipio.