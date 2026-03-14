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Diario de Arousa

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Valga

Mar y Valga estudian el estado actual y funcionamiento del embarcadero

El embarcadero se instaló por Portos en 2021 para dar respuesta a la demanda de turismo náutico con la ría de Arousa 

Fátima Pérez
14/03/2026 20:00
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se reúne con el alcalde de Valga, José María Bello
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se reúne con el alcalde de Valga, José María Bello
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La conselleira do Mar, Marta Villaverde, y el alcalde de Valga, José María Bello, se reunieron para abordar el estado y uso del embarcadero instalado por Portos de Galicia en 2021 gracias a un convenio con el Concello para dar respuesta a la demanda de turismo náutico con la ría de Arousa. 

Villaverde y Bello coincidieron en destacar la importancia de este tipo de infraestructuras para dinamizar la economía de un territorio y prestar un servicio. 

Finalmente, en la reunión, Xunta y Concello analizaron también otras posibles vías de colaboración entre ambas administraciones en cuestiones de interés para el municipio.

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