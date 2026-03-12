Valga celebra este fin de semana la XI edición de su Cinema Social

Undécima edición del ciclo de Cinema Social de Valga Cedida

Valga celebrará este fin de semana su undécima edición del ciclo de Cinema Social de Valga con una edición centrada en el movimiento antimilitarista y el no a la guerra. El lugar de las proyecciones será la Casa da Cultura y la entrada será gratuita hasta completar el aforo.

Así, el sábado 14 de marzo, se proyectará a las 19:00 horas ‘Crónicas dun non’ una historia del movimiento de la insumisión en Galicia, que en la década de 1990 se convirtió en una de las más significativas experiencias de desobediencia civil en el país.

La presentación de este documental contará además con la presencia de su director, Fernando Rodríguez ‘Peñañao’.

Por su parte, el domingo 15 de marzo, también a las 19:00 horas, será el turno de ‘Johnny colleu o seu fusil’ una historia de Dalton Trumbo sobre la Primera Guerra Mundial con un protagonista que tras perder las piernas y los brazos en la batalla, así como su capacidad para ver, oír y hablar, solo le queda su consciencia.

La película, rodada en un estilo totalmente angustioso para el espectador, ganó el Gran Premio del Jurado en el clásico Festival de Cines de Cannes.