Valga ofrece una ayuda máxima de 300 euros a deportistas para participar en pruebas oficiales

Imagen de archivo del Concello de Valga Cedida

El Concello de Valga aprueba la concesión de subvenciones a deportistas individuales que participen en competiciones oficiales a nivel autonómico, nacional e internacional en la temporada 2025/2026. La cuantía máxima de la ayuda será de 300 euros por deportista, y el plazo para solicitarla estará abierto hasta el próximo 18 de septiembre.

La finalidad de estas ayudas es fomentar el deporte en el municipio y ayudar a los deportistas locales a afrontar los gastos derivados de la alta competición.

Se podrán beneficiar de estas subvenciones deportistas federados en cualquier categoría dentro de modalidades individuales que cumplan los siguientes requisitos: estar empadronados en Valga con una antigüedad de, al menos, dos años consecutivos; estar en posesión de licencia deportiva; competir en pruebas reconocidas por las respectivas federaciones.