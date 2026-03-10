El BNG denuncia la “ilegalidade” del gobierno local para licitar el servicio de asesoramiento urbanístico

Fran Devesa Senín, portavoz del BNG de Valga Cedida

El BNG de Valga denuncia al gobierno local por incumplir la Ley de Contratos del Sector Público en su última licitación para cubrir el servicio de asesoramiento urbanístico.

Los nacionalistas aseguran que esta nueva licitación, con un valor estimado de contrato de unos 57.600 euros, renovaría el anterior servicio, gestionado por la empresa ‘Fernández Carballada y Asociados, S.L.P.’ y caducado desde julio de 2025.

Tal y como asegura el grupo municipal el pliego de cláusulas administrativas particulares publicado otorga 70 puntos para los criterios que dependen de un juicio de valor y 30 puntos para los criterios identificables automáticamente, en el que se incluyen mejoras valoradas en 25 puntos.

“Isto supón un incumprimento do artigo 145.7 da Lei de Contratos do Sector Público no que se indica que cando os criterios cuxa cuantificación dependa dun xuízo de valor teñan atribuída unha ponderación maior que a correspondente aos criterios avaliables de forma automática, as melloras non poderán representar unha valoración superior ao 2,5%”, explican y aclaran que en el caso de esta licitación el porcentaje de mejoras suponen un 25% de los puntos, es decir, más de 22,5 puntos por encima de lo permitido por la Ley.