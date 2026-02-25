El fin de los temporales permite avanzar en el acondicionamiento de carreteras municipales

Valga avanza en las obras de mejora de las carreteras municipales Cedida

La tregua de lluvias en los últimos días permitió al Concello de Valga avanzar con las obras de mejora de las carreteras municipales. En total se trata de 16 vías que son objeto de intervención: Porto Piñeiro, Gándara, Balleas, Outeiro, Vilarello, Baño, Campo-Xanza, A Torre, Parque Empresarial, O Coto, Pumariño, Belén, Devesa-Quinteiro, Fontenlo, Outeiriño y Sixto.

Estas pistas que se encuentran en malas condiciones para la circulación, y el objetivo es acondicionarlas para mejorar su seguridad vial.

La inversión que se realiza es de 360.510 euros, a través del Plan +Provincia de la Diputación.