Valga rinde homenaje en este 8-M a las porteadoras de cestas por su dedicación y fortaleza

La Procesión dos Lacóns de Cordeiro Gonzalo Salgado

Cada año, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el próximo 8 de marzo, el Concello de Valga realiza un homenaje a las mujeres locales con el objetivo de ensalzar su papel en la sociedad y reflexionar sobre los logros alcanzados en la lucha por la igualdad de género. Este año, las homenajeadas serán las porteadoras de cestas que desempeñaron un papel fundamental dentro de sus familias y comunidades y que aún hoy se pueden ver en la Procesión dos Lacones por el Día de la Candeloria, en Cordeiro.

Las patas de cerdo y los santos desfilaron sobre ruedas este año en la clásica Procesión dos Lacóns de Valga Más información

Estas mujeres transportaban mercancías o útiles de trabajo sobre sus cabezas y representaban así la fortaleza, la resistencia y el compromiso con su trabajo y sus familias. Su dedicación fue imprescindible para el funcionamiento de muchas economías locales, especialmente en contextos donde la movilidad y el acceso a los recursos eran limitados.

El acto de reconocimiento se celebrará el próximo viernes 13 de marzo a las 20:00 horas en el Auditorio Municipal y las propuestas de homenajeadas pueden hacerse llegar al Concello de manera presencial en las oficinas municipales o a través de los números de teléfono 986 55 94 56 o 621 204 615.

Andaina entre Valga y Cesures

Además, como parte de la programación conmemorativa del Día de la Mujer, el Concello y el Centro de Información a la Mujer (CIM) organizan, conjuntamente con Pontecesures, una andaina abierta a todos los públicos que tendrá lugar el propio domingo 8 de marzo, con salida a las 10:00 horas desde el CODI, en Baño.

La actividad, que es gratuita, está abierta a todos los públicos y el recorrido será de 13 kilómetros, con dificultad media-baja, por lo que el Concello anima a la ciudadanía a participar.