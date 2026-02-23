La Xunta aprueba el proyecto para crear una senda de 120 metros en la PO-548 en Valga

Senda de 120 metros en la vía de servicio anexa a la carretera PO-548 en Valga Cedida

El Consejo de la Xunta aprueba definitivamente el proyecto para ejecutar una senda de 120 metros en la vía de servicio anexa a la carretera PO-548 en Valga. Se trata de una intervención que mejorará la movilidad y la seguridad vial con un presupuesto de más de 167.000 euros.

La actuación pretende mejorar los anchos de la vía de servicio, ejecutar una zona peatonal y un camino de acceso a las fincas que no interfiera con la vía de servicio ni con la senda. Además, se propone también la ejecución de una senda anexa que permitirá la conexión con la iglesia de Santa Comba de Cordeiro y se llevarán a cabo actuaciones en el drenaje de la vía de servicio, ya que se prevé la modificación de la red existente de pluviales.

La Xunta ya está trabajando en la redacción del proyecto para poder aprobarlo en este primer semestre de 2026 y licitar las obras para arrancar en el segundo semestre. El plazo de ejecución será de 6 meses.

Ocupación de los terrenos

La aprobación definitiva de este proyecto en el Consello da Xunta lleva también aparejada la declaración de utilidad pública, por la que se dispone la urgente ocupación de los terrenos necesarios para ejecutar esta intervención.