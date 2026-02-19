Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valga 

Los trabajadores municipales reciben formación en primeros auxilios y prevención de riesgos

Fátima Pérez
19/02/2026 14:47
El personal del Concello en el Auditorio municipal
El personal del Concello en el Auditorio municipal
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El personal del Concello de Valga asistió esta mañana en el Auditorio a un curso de primeros auxilios que forma parte de las actividades de prevención de riesgos laborales entre los trabajadores municipales.

Esta jornada permitió a los asistentes conocer diferentes técnicas y métodos de actuación para ofrecer atención inmediata a una persona accidentada o enferma.

En la sesión participaron trabajadores de los diferentes departamentos municipales: obras, alumbrado, medio ambiente y residuos, servicios sociales, oficina técnica, administración, cultura o Protección Civil, entre otros.

Todo lo aprendido se puso después en práctica. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina