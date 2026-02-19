Los trabajadores municipales reciben formación en primeros auxilios y prevención de riesgos

El personal del Concello en el Auditorio municipal Cedida

El personal del Concello de Valga asistió esta mañana en el Auditorio a un curso de primeros auxilios que forma parte de las actividades de prevención de riesgos laborales entre los trabajadores municipales.

Esta jornada permitió a los asistentes conocer diferentes técnicas y métodos de actuación para ofrecer atención inmediata a una persona accidentada o enferma.

En la sesión participaron trabajadores de los diferentes departamentos municipales: obras, alumbrado, medio ambiente y residuos, servicios sociales, oficina técnica, administración, cultura o Protección Civil, entre otros.

Todo lo aprendido se puso después en práctica.