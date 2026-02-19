El BNG de Valga lamenta la respuesta de la Xunta ante su petición de soluciones en el Alto de Cordeiro

El último accidente registrado en el alto do Cordeiro Cedida

El BNG de Valga lamenta la respuesta de la Xunta a su petición en el Parlamento - a través del diputado Luís Bara - para exigir actuaciones urgentes en la carretera PO-548, principalmente en el tramo del Alto de Cordeiro por su alta siniestralidad.

El grupo nacionalista asegura que presentó sus peticiones en enero, pero la Xunta en su respuesta únicamente enumera actuaciones que ya se han ejecutado en el vial, pero que "non evitaron que o Alto de Cordeiro continúe sendo un dos tramos máis perigosos da estrada", apuntan.

Nuevo accidente en la PO-548 al salirse de la vía una furgoneta en Cordeiro y dar varias vueltas de campana Más información

El Bloque asegura que la Xunta sí reconoció que se trata de una vía con alto volumen de tráfico pero se centraron en anunciar la ejecución de una senda peatonal en carreteras de servicio, "actuacións que nin sequera son na propia PO-548", lamentan.

“En Valga non se pide que se volvan enumerar actuacións do pasado, senón que se dean solucións reais e definitivas a un problema que continúa poñendo en risco a seguridade das persoas. O Alto de Cordeiro segue sendo perigoso. E mentres isto non cambie, seguiremos reclamando unha intervención con rigor e definitiva”, explica el portavoz del BNG de Valga, Fran Devesa.

Actuación en Ponte Valga

Por su parte, el grupo nacionalista también manifiesta su descontento con la respuesta del Gobierno, en este caso tras reclamar en abril de 2025 una actuación urgente en la N-550 ante el Ministerio para pedir pasos de peatones y medidas para calmar el tráfico en la zona de Ponte Valga.

Aseguran que el Gobierno solo anunció su intención de iniciar estudios sin concretar plazos y presupuestos de inversión y, en diciembre, se instaló un paso de peatones con semáforo en las inmediaciones de la Casa do Concello, una medida que consideran "insuficiente".

Valga ya cuenta con un nuevo paso de cebra con semáforo en Pontevalga Más información

Por todo ello, presentarán en los próximos días en la Subdelegación del Gobierno las firmas que recogieron para requerir un plan integral de mejora de seguridad vial.