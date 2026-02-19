La Corporación debatirá hoy en el Pleno sobre las condiciones laborales del personal municipal

La Corporación municipal en el Pleno de Valga Cedida

Valga celebra esta tarde su Pleno ordinario a las 20:10 horas en el que se prevé la aprobación de un convenio colectivo del personal laboral del Concello.

Ante esta propuesta el grupo municipal del BNG ya ha manifestado sus dudas y se pregunta si se publicará tal y como se les comunicó previamente.

Además, aseguran que desconocen la fecha de entrada en vigor o si ya fue remitido a la Consellería de Emprego. “Non se indican as antigüidades dos traballadores e non se indican os criterios para abonar as pagas extraordinarias”, explican los nacionalistas, quienes pretenden resolver todas estas dudas en la sesión plenaria.

Se llevará también a debate la delegación de las competencias del Pleno en el alcalde para tramitar la contratación de una mejora en las instalaciones deportivas municipales, así como la aprobación del pacto de hermandad que firmaron en octubre Valga y Prat de Comte por el aguardiente; la cesión de fincas por la Comunidad de Montes Vecinales de San Miguel a favor del Concello; y, finalmente, una moción del grupo nacionalista para la creación de una ordenanza que establezca criterios objetivos para regular el apoyo municipal al deporte local.