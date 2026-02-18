Pau Vidal presentará en Valga su primera ópera: “nunca piensas que el vecino es capaz de hacer algo de este calibre”

La soprano, Loli Crespo, y la compositora, Pau Vidal Gonzalo Salgado

Pau Vidal estudia en el Conservatorio Superior de Música de Galicia en Valga, es de Vilagarcía de Arousa y el próximo 15 de marzo presentará en el Auditorio Municipal de Valga su primera ópera: ‘El Fénix Negro’.

Se trata nada más y nada menos que de su proyecto final, algo que nació ya en 2016. “Llevaba escribiendo una historia para un videojuego desde hace años, al principio era algo muy básico pero quise aprovechar lo que tenía para la ópera con ayuda de mi profesor de composición, Fernando Buide, y así salió ‘Black Fenix’, el nombre original que yo le di antes de adaptarlo al español”, cuenta Vidal.

La composición está pensaba para ser interpretada por un tenor, que en este caso será Chema Ares, y por una soprano, que será la vilagarciana Loli Crespo. Ella ha resultado ser además todo un apoyo para Pau desde que pudo ver el libreto. “‘El Fenix Negro’ es una orquestación de tan alto nivel que creo que tenemos que darla a conocer”, asegura Crespo, quien quedó prendada al conectar con la parte espiritual de la obra y las distintas etapas del personaje.

“Es muy complicada una ópera y yo quería que se presentara para que se conozca su talento. Creo que a veces no piensas que el vecino es capaz de algo de este calibre”, señala la soprano.

Otro de los aspectos que llamó la atención de la soprano fue el final de la composición, un final abierto que dejará al público en suspense. La idea, tal y como explica Vidal, era lanzar a la audiencia una pregunta para que después de escuchar la obra reflexione sobre lo que han sacado en claro.

Artistas que inspiran

Todas estas aptitudes y sus brillantes ideas nacen también de sus grandes inspiraciones. El primero al que menciona es Nobuo Uematsu, compositor japonés y creador de la banda sonora de Final Fantasy. Para Pau “es un genio ese señor”. También hace una mención a su faceta más electrónica con la música de Avicii y a su inclinación hacia la música celta o irlandesa.

Apuesta por la electrónica

Aunque la compositora arousana es una fuente inagotable de ideas musicales, en esta ocasión al tratarse de su primera ópera, decidió ser más cauta y ceñirse a lo que se podía permitir. “Mi idea era meter guitarra eléctrica y sintetizadores, pero es mejor ir a lo seguro porque a lo mejor no tenía gente para tocar”, explica.

Aunque su intención es dedicarse a la composición de música para videojuegos, tiene claro que ‘El Fenix Negro’ es como su hijo. “Llevaba tanto tiempo con esto entre las manos y ahora se está repartiendo, además no hay punto de comparación de oírlo desde el ordenador a oírlo en directo”, comenta Vidal, con ganas de poder llevar cuanto antes su música al escenario.

Así, el próximo 15 de marzo, a las 18:00 horas la orquesta del Conservatorio Superior de Música de Galicia, bajo la batuta de Cristóbal Soler, le dará vida al “hijo” de Pau Vidal, 20 minutos de música que pondrán a Arousa en el mapa del talento.