Mar y las autonomías tumban la propuesta para declarar la anguila como especie protegida

La conselleira do Mar, Marta Villaverde tras la reunión con el Ministerio Cedida

La Consellería do Mar, junto con Asturias, Cantabria, Murcia, Valencia y Baleares, tumba la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) de declarar la anguila como especie protegida.

Galicia se reunión esta mañana con el Ministerio y las autonomías en el Comité de Flora y Fauna Silvestres y votó en contra, como lo hicieron el resto de comunidades ya mencionadas. Tras las alegaciones de la Xunta y la negativa de otras autonomías, el Miteco decidió cerrar esta iniciativa y crear un grupo de trabajo para profundizar en el asunto y tener en cuenta otros aspectos como el socioeconómico.

“Era unha proposta estéril, xa que mentres Francia ou Portugal a poderían seguir pescando e comercializando, España e Galicia non”, afirmó la conselleira do Mar, Marta Villaverde, e insistió también en que seguirán “traballando e defendendo os seus intereses cando se convoque ese grupo de traballo”.

Mar recuerda también que Galicia es una de las zonas de referencia de pesca de anguila en España y en Arousa cuenta con un total de 24 embarcaciones.

Antes incluso de conocersa la resolución de la reunión, Pepe Barreiro, pescador de anguila en Cesures ya comentaba “ojalá me deran esa alegría”.

Familias que viven de anguila

Barreiro asegura que ya en su día se ajustó la veda y pasó de tres a seis meses, algo que hizo aumentar los kilos de captura, pero ahora temía que la propuesta saliera adelante dejando sin trabajo a cientos de familias.

“Parece que temos que pagar xustos por pecadores porque no mediterraneo non teñen produto, pero non ten razón de ser porque no Miño vedarían aos galegos, pero non aos portugueses. Ademais Galicia move moita anguila e hai moitas familias que viven disto”, sentenciaba Barreiro, quien podrá respirar ya más tranquilo.