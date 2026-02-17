Mi cuenta

Valga 

La Consellería de Emprego se reúne con empresarios de Valga para impulsar las contrataciones

Según anunció el conselleiro la novedad de este año será que se dará prioridad a aquellas personas que hayan recibido previamente formación para el empleo financiada con recursos autonómicos

Fátima Pérez
17/02/2026 17:30
Reunión del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González con los empresarios de Valga
Reunión del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González con los empresarios de Valga
Cedida
El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, informó esta mañana al empresariado de Valga de las medidas puestas en marcha este año para potenciar la empleabilidad de la ciudadanía y la competitividad del tejido productivo con una novedad:  se dará prioridad a aquellas personas que hayan recibido previamente formación para el empleo financiada con recursos autonómicos

Así, puso de manifiesto el esfuerzo de la Xunta por cerrar el círculo de la empleabilidad a través de una estrategia integral de políticas de empleo que conecta la formación para el empleo con la contratación.

En el ámbito de las ayudas, recordó que se pueden solicitar en la actualidad las contenidas en la orden única para personas trabajadoras autónomas, que incluye aportaciones al inicio, mantenimiento, consolidación o reactivación de la actividad (40,7 millones de euros). También apoyos a la contratación indefinida (1,3 millones de euros) y a las asociaciones que lo representan (350.000 euros).

En el seno del comercio está abierta la convocatoria destinada a impulsar la labor de dinamización de los centros comerciales abiertos, con 2,5 millones de euros. 

