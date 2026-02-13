Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valga

La Federación de Confrarías pide que Madrid cuente con profesionales del mar para trabajar con “sentido común”

El presidente considera que prohibir la captura de la anguila no es una cuestión banal y que no se puedan obviar los aspectos socioeconómicos

Fátima Pérez
13/02/2026 21:40
Pesca de la anguila
Pesca de la anguila
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El presidente de la Federación Galega de Confrarías, José Antonio Pérez Sieira, manifiesta su desconcierto al conocer la iniciativa del Miteco de considerar la anguila una especie en peligro de extinción y prohibir la pesca en todo el territorio español y exige que “desde Madrid” se doten de asesores conocedores del sector para que trabajen con “sentido común”.

“Considerar prohibir la captura de una especie no es una cuestión tan banal que se puedan obviar los aspectos socioeconómicos y, sobre todo, el esfuerzo que lleva años realizando el sector adaptándose a medidas más restrictivas para explotar el recurso”, apunta.

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se levanta contra la propuesta estatal

Mar se reúne con las cofradías para defender la pesca de la anguila ante el plan del Miteco

Más información

Además considera que no solo los cocineros son los que deben decidir sobre la gestión de “una actividad económica fundamental en Galicia como es la pesca”, sin contar a los profesionales del sector como pueden ser los pescadores de Rianxo o Carril que llevan “toda la vida explotando esta especie de manera controlada”.

El presidente insta a los miembros del Comisión estatal de Flora y Fauna a que se reúnan el próximo día 17 de febrero para valorar la propuesta estatal con responsabilidad. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina