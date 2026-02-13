La Federación de Confrarías pide que Madrid cuente con profesionales del mar para trabajar con “sentido común”

Pesca de la anguila Gonzalo Salgado

El presidente de la Federación Galega de Confrarías, José Antonio Pérez Sieira, manifiesta su desconcierto al conocer la iniciativa del Miteco de considerar la anguila una especie en peligro de extinción y prohibir la pesca en todo el territorio español y exige que “desde Madrid” se doten de asesores conocedores del sector para que trabajen con “sentido común”.

“Considerar prohibir la captura de una especie no es una cuestión tan banal que se puedan obviar los aspectos socioeconómicos y, sobre todo, el esfuerzo que lleva años realizando el sector adaptándose a medidas más restrictivas para explotar el recurso”, apunta.

Mar se reúne con las cofradías para defender la pesca de la anguila ante el plan del Miteco Más información

Además considera que no solo los cocineros son los que deben decidir sobre la gestión de “una actividad económica fundamental en Galicia como es la pesca”, sin contar a los profesionales del sector como pueden ser los pescadores de Rianxo o Carril que llevan “toda la vida explotando esta especie de manera controlada”.

El presidente insta a los miembros del Comisión estatal de Flora y Fauna a que se reúnan el próximo día 17 de febrero para valorar la propuesta estatal con responsabilidad.