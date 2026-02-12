Servicios sociales entregará a las personas sin recursos lo recaudado en el ‘Nadal Solidario’

Todo lo que se recaudó en esta edición del ‘Nadal Solidario’ Cedida

Un lustro lleva el CRA de Valga organizando el ‘Nadal Solidario’, una iniciativa con la que la dirección del Centro Rural Agrupado, los equipos docentes de cada colegio, el alumnado y las familias recaudan alimentos y productos de primera necesidad para ayudar a las personas sin recursos.

Los alimentos no perecederos y productos de higiene que reunieron en esta edición ya se encuentran a disposición de los servicios sociales municipales para proceder a su reparto entre los vecinos que lo necesitan.

La directora del CRA, Sara Costa, y la secretaria, Marta Pérez, hicieron la entrega a la concejala de Educación, Carmen Gómez, quien les agradeció esta acción benéfica que implicó a la comunidad educativa, al vecindario e incluso a establecimientos comerciales de Valga.

El ‘Nadal Solidario’ se desarrolló durante el mes de diciembre, en el que los niños de las escuelas de Campaña, Forno, Vilarello, Xanza, Ferreirós y Chenlo salieron por las respectivas aldeas a cantar villancicos para felicitar las fiestas a los vecinos y animarlos a contribuir con alimentos y otros productos de primera necesidad. Todo será gestionado por los servicios sociales para su entrega a las familias de Valga sin recursos.