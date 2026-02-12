Mi cuenta

Diario de Arousa

Valga

Servicios sociales entregará a las personas sin recursos lo recaudado en el ‘Nadal Solidario’

Fátima Pérez
12/02/2026 07:20
Un lustro lleva el CRA de Valga organizando el ‘Nadal Solidario’, una iniciativa con la que la dirección del Centro Rural Agrupado, los equipos docentes de cada colegio, el alumnado y las familias recaudan alimentos y productos de primera necesidad para ayudar a las personas sin recursos.

Los alimentos no perecederos y productos de higiene que reunieron en esta edición ya se encuentran a disposición de los servicios sociales municipales para proceder a su reparto entre los vecinos que lo necesitan.

La directora del CRA, Sara Costa, y la secretaria, Marta Pérez, hicieron la entrega a la concejala de Educación, Carmen Gómez, quien les agradeció esta acción benéfica que implicó a la comunidad educativa, al vecindario e incluso a establecimientos comerciales de Valga.

El ‘Nadal Solidario’ se desarrolló durante el mes de diciembre, en el que los niños de las escuelas de Campaña, Forno, Vilarello, Xanza, Ferreirós y Chenlo salieron por las respectivas aldeas a cantar villancicos para felicitar las fiestas a los vecinos y animarlos a contribuir con alimentos y otros productos de primera necesidad. Todo será gestionado por los servicios sociales para su entrega a las familias de Valga sin recursos. 

