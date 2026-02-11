Mar se reúne con las cofradías para defender la pesca de la anguila ante el plan del Miteco

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se levanta contra la propuesta estatal Cedida

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se reunió con la cofradía de Carril, una de las tres afectadas por la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para incluir la anguila en el listado de especies en peligro de extinción.

Esta decisión, no solo afecta a la Cofradía de Carril, donde hay embarcaciones que dependen en exclusiva de esta pesca, sino también al municipio de Valga, cuyo producto protagoniza una de las fiestas más populares del lugar, la Festa da Anguía e a Mostra da Caña do País.

Mar presentó alegaciones formales a esta propuesta de Miteco, en las que solicitó la retirada de la declaración de especie en peligro de extinción y se reclamó que cualquier decisión se base en informes científicos y en diálogos con el sector.

Además, Villaverde también lamenta que esta propuesta estatal implicaría una prohibición solo para España mientras que otros países de la Unión Europea podrían continuar explotando este recurso.

“Non entendemos que o Goberno decida prohibir esta especie en España e que o resto da Unión Europea siga utilizando este recurso como unha fonte económica para moitas familias de pescadores”, apunta la conselleira.