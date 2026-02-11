Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valga

Mar se reúne con las cofradías para defender la pesca de la anguila ante el plan del Miteco

La conselleira no entiende por qué el Gobierno prohíbe esta especie en España y no se aplica la misma restricción en el resto de la Unión Europea 

Fátima Pérez
11/02/2026 21:50
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se levanta contra la propuesta estatal
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se levanta contra la propuesta estatal
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se reunió con la cofradía de Carril, una de las  tres afectadas por la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para incluir la anguila en el listado de especies en peligro de extinción.

Esta decisión, no solo afecta a la Cofradía de Carril, donde hay embarcaciones que dependen en exclusiva de esta pesca, sino también al municipio de Valga, cuyo producto protagoniza una de las fiestas más populares del lugar, la Festa da Anguía e a Mostra da Caña do País.

Mar presentó alegaciones formales a esta propuesta de Miteco, en las que solicitó la retirada de la declaración de especie en peligro de extinción y se reclamó que cualquier decisión se base en informes científicos y en diálogos con el sector.

Además, Villaverde también lamenta que esta propuesta estatal implicaría una prohibición solo para España mientras que otros países de la Unión Europea podrían continuar explotando este recurso.

“Non entendemos que o Goberno decida prohibir esta especie en España e que o resto da Unión Europea siga utilizando este recurso como unha fonte económica para moitas familias de pescadores”, apunta la conselleira. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Vistas de la playa de Silgar en Sanxenxo

'Nunca choveu que non escampara': el sol ya tiene fecha de vuelta en Arousa
Fátima Pérez
Un miembro de la asociación participando en la iniciativa

Usuarios de la asociación Ambar aprenden sobre el medio marino gracias a la realidad virtual
Sandra Rey
Regina Núñez, concejala de Servizos Sociais de Cambados

Cambados pone el foco en las personas cuidadoras para aliviar su sobrecarga física y mental
A. Louro
El ideal gallego

El Concello de Ribeira licita el servicio de asesoramiento jurídico para extranjería y asilo
Sandra Rey