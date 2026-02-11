El Aula CeMIT de Valga celebra el Día del Internet Seguro con un taller de ciberseguridad

Formación en el Aula CeMIT de Valga Cedida

Valga conmemoró ayer el Día del Internet Seguro con una jornada que se celebra desde el año 2004 en la Unión Europea y a la que en esta ocasión se sumó el Aula CeMIT de Valga desarrollando una actividad enfocada en el uso responsable, seguro y crítico de las tecnologías.

El aula llevó a cabo un taller de ciberseguridad con más de 20 inscritos y que incluía, primero, una charla formativa sobre seguridad en internet y, una práctica en la que los participantes se convirtieron en detectives digitales intentando resolver un ciberataque.

En la primera parte, la formadora Laura Pérez, de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), habló sobre amenazas y peligros a los que se exponen como usuarios. El objetivo era concienciar sobre los diferentes tipos de estafas e informar de cómo protegerse.

La formadora planteó también un caso práctico en el que una internauta era víctima de un ataque de identidad con publicaciones falsas en redes. El objetivo aquí era que los participantes trataran de identificar al ciberdelincuente.