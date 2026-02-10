El BNG denuncia que el servicio de conciliación del colegio de Baño no se imparta en el centro

Las instalaciones del colegio de Baño Cedida

El BNG de Valga asegura que el Servizo de Madrugadores, un programa de conciliación que permite a los niños entrar una hora antes a las aulas, no se está prestando en las instalaciones del colegio de Baño, sino en un edificio municipal próximo, con accesos deficientes, sin pasos de peatones y obligando a desplazamientos innecesarios a los más pequeños.

Los nacionalistas apelan a la seguridad y la comodidad del servicio y aseguran que además en el centro existen aulas disponibles. Por ello, exigen al gobierno local que realice los trámites necesarios para que el Servizo de Madrugadores se preste en el propio colegio, garantizando así la seguridad del alumnado.

El grupo municipal insiste además en que este programa fue prorrogado mediante decreto y el Concello de Valga asumiría el gasto durante un periodo de tiempo hasta que se firme un nuevo contrato, pero “a pesar desta prórroga, desde setembro a empresa responsable do servizo está cobrando inxustamente ás familias polo servizo, algo difícil de entender cando se trata dun plan municipal que se debería seguir financiado con fondos públicos”, explica el portavoz del BNG, Fran Devesa.