Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valga 

El BNG denuncia que el servicio de conciliación del colegio de Baño no se imparta en el centro

Fátima Pérez
10/02/2026 07:10
Las instalaciones del colegio de Baño
Las instalaciones del colegio de Baño
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El BNG de Valga asegura que el Servizo de Madrugadores, un programa de conciliación que permite a los niños entrar una hora antes a las aulas, no se está prestando en las instalaciones del colegio de Baño, sino en un edificio municipal próximo, con accesos deficientes, sin pasos de peatones y obligando a desplazamientos innecesarios a los más pequeños.

Los nacionalistas apelan a la seguridad y la comodidad del servicio y aseguran que además en el centro existen aulas disponibles. Por ello, exigen al gobierno local que realice los trámites necesarios para que el Servizo de Madrugadores se preste en el propio colegio, garantizando así la seguridad del alumnado.

El grupo municipal insiste además en que este programa fue prorrogado mediante decreto y el Concello de Valga asumiría el gasto durante un periodo de tiempo hasta que se firme un nuevo contrato, pero “a pesar desta prórroga, desde setembro a empresa responsable do servizo está cobrando inxustamente ás familias polo servizo, algo difícil de entender cando se trata dun plan municipal que se debería seguir financiado con fondos públicos”, explica el portavoz del BNG, Fran Devesa. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

A presentación da proba

O Grove e Sanxenxo presentan a primeira liga internacional de xadrez educativo infantil
María Caldas
Imagen de archivo del desfile de carnaval en Sanxenxo

Boiro repartirá 4.600 euros en premios en su concurso de disfraces y carrozas de Entroido
Fátima Pérez
Alberto García, portavoz del PSOE de Catoira y exalcalde vikingo

El PSOE exige que el gobierno vikingo suspenda la contratación de la obra de Pedras Miúdas
Fátima Pérez
Más de tres millones de autónomos dados de alta en 2024 están afectados por la regularización

La Seguridad Social ajusta cuentas con más de tres millones de autónomos
Lorena Torres