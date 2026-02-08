Mi cuenta

Diario de Arousa

Valga

El Concello de Valga licita el Programa de Conciliación e Igualdad por 122.793 euros

C. Hierro
08/02/2026 21:10
Imagen de archivo del Concello de Valga
Imagen de archivo del Concello de Valga
Cedida
El Concello de Valga saca a licitación el Programa de Conciliación e Igualdade por un total de 122.793 euros. La duración del contrato será, desde la fecha de la formalización hasta el 31 de diciembre de este año, con la posibilidad de prórroga durante todo el 2027. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 16 de febrero.

El objetivo de este programa es llevar a cabo actividades y servicios de carácter sociocultural y educativo destinados a facilitar la conciliación de las familias con menores de hasta 16 años, el desarrollo de acciones y campañas de sensibilización en materia de corresponsabilidad, igualdad y el cuidado compartido. Además, solicitan que la empresa ejecute programas y talleres participativos que fomenten los valores de igualdad y el respeto.

El programa del Concello incluirá las siguientes iniciativas: ‘Madrugadores’ para facilitar la entrada temprana de los menores a los colegios, el ‘Programa de Tardes’, las actividades lúdicas en los periodos de vacaciones escolares como pueden ser la Navidad, el carnaval o la Semana Santa, el ‘Campus de Verán’ para menores de 12 a 16 años y el ‘Concilia Verán’ dirigido a niños y niñas entre los 3 y los once años.

