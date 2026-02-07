Mi cuenta

Diario de Arousa

Valga

Un nuevo acuerdo entre Valga y Turismo humanizará la iglesia de Santa Cristina de Campaña

Fátima Pérez
07/02/2026 08:30
La iglesia parroquial de Santa Cristina de Campaña
La iglesia parroquial de Santa Cristina de Campaña
Cedida
Después de que la semana pasada, el Concello de Valga y Turismo de Galicia ratificaran un acuerdo para acondicionar el entorno de la capilla de A Devesa, ambas administraciones firman ahora un nuevo acuerdo para ejecutar otra obra de humanización en la iglesia parroquial de Santa Cristina de Campaña.

En total en este espacio se invertirán unos 153.520 euros para mejorar la accesibilidad al templo románico, se retirará el pavimento actual y se sustituirá por piedra. También se dotará de nuevo mobiliario y se trabajará en la jardinería y la señalización de la zona con prioridad peatonal.

Además, se colocarán las canalizaciones para un futuro soterramiento de las líneas aéreas de servicios. El objetivo del Concello con estos trabajos es poner en valor el patrimonio local de Valga.

Características del templo

Esta iglesia data del siglo XII y está formada por una única nave dividida en tres tramos y la fachada conserva la portada románica. En su interior destacan también pinturas murales que decoran la cabecera del templo y que datan del siglo XVI y que fueron restauradas en el año 2014.

Finalmente en la zona del cementerio se encuentra también una cruz de granito y un cruceiro, ambos datados del siglo XX. 

