El BNG de Valga propone crear unos criterios para regular las ayudas económicas al deporte

Los nacionalistas lamentan que el Concello no cuente con un reglamento específico y que el apoyo municipal se realice de forma puntual y sin criterios homogéneos

Fátima Pérez
06/02/2026 07:10
El BNG de Valga lamenta que el Concello no cuente con un reglamento específico para la concesión de ayudas económicas al deporte. Aseguran que ante esta realidad el apoyo municipal se realiza de forma puntual y sin criterios homogéneos, dificultando la planificación de las entidades deportivas y generando incertidumbre tanto en los clubes como en las personas deportistas. 

Por este motivo, el BNG considera necesario elaborar una ordenanza municipal que permita establecer y hacer más justo el apoyo económico al deporte. Estas ayudas se concederían en función de criterios objetivos y se fijarían plazos claros para la presentación de las solicitudes, su resolución y una fecha concreta para el abono de las ayudas. 

Te puede interesar

Javi Maneiro, Maneiro na súa nova etapa musical, ten previsto iniciar este verán un ciclo de concertos nos teatros de Galicia

El Solifest de O Piñeiriño ficha a Maneiro, Amaramar y Los Bics
Fátima Frieiro
La comisaría del Cuerpo Nacional de Policía llevó a cabo en 2025 una importante operación antidroga en la que incautó siete kilos de cocaína

La Policía Nacional destaca en su balance de 2025 un operativo antidroga en Ribeira en el que detuvo a dos personas e incautó siete kilos de cocaína
Chechu López
Un Renault Scenic arrolló a un peatón a última hora de la tarde del jueves en la Avenida Buenos Aires, en Corrubedo

Herido grave un sexagenario que fue atropellado en la Avenida de Buenos Aires, en Corrubedo
Chechu López
Julio Alberto L. D. desapareció ayer de su casa

Buscan a un vecino de Trabanca Sardiñeira que desapareció ayer de su casa
Fátima Pérez