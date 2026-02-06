El BNG de Valga propone crear unos criterios para regular las ayudas económicas al deporte

Fran Devesa Senín, portavoz del BNG de Valga Cedida

El BNG de Valga lamenta que el Concello no cuente con un reglamento específico para la concesión de ayudas económicas al deporte. Aseguran que ante esta realidad el apoyo municipal se realiza de forma puntual y sin criterios homogéneos, dificultando la planificación de las entidades deportivas y generando incertidumbre tanto en los clubes como en las personas deportistas.

Por este motivo, el BNG considera necesario elaborar una ordenanza municipal que permita establecer y hacer más justo el apoyo económico al deporte. Estas ayudas se concederían en función de criterios objetivos y se fijarían plazos claros para la presentación de las solicitudes, su resolución y una fecha concreta para el abono de las ayudas.