Las patas de cerdo y los santos desfilaron sobre ruedas este año en la clásica Procesión dos Lacóns de Valga

La Procesión dos Lacóns de Cordeiro Gonzalo Salgado

Los lacones y los santos salieron este año a cubierto y sobre ruedas de la Capilla de San Paio de Vilar. La parroquia de Cordeiro, en Valga, celebró esta mañana como cada 2 de febrero su tradicional Festa da Candeloria este año con una amenaza de lluvia que obligó a tomar decisiones desesperadas para no suspender la esperada y popular Procesión dos Lacóns: las 14 patas que se juntaron y los tres santos - San Paio, San Antón y San Roque- desfilaron en una furgoneta durante un tramo del recorrido.

La celebración arrancó como todos los años en la Capilla de San Paio de Vilar con una misa a las 10:00 horas que daría paso a la tradicional procesión con parada en los lugares de Vilarellos -donde se recogieron más lacones-, Moldes, As Eiras, Outeiro, Ferreirós y Beiro. Tras la ceremonia religiosa vecinos y visitantes abrieron los paraguas, mientras las patas y los santos se guardaron en la furgoneta para iniciar la ruta de cerca de cuatro kilómetros hasta la iglesia parroquial de Cordeiro. Aunque en esta ocasión la marcha arrancó de forma inusual se cumplieron todas y cada una de las paradas con la tirada de fuegos incluida.

Los lacones y los santos a cubierto en una furgoneta Gonzalo Salgado

La lluvia dio tregua

A partir del lugar de As Eiras la lluvia concedió una tregua y los protagonistas de la procesión pudieron salir a desfilar por las tres últimas paradas Outeiro, Ferreirós y Beiro, para dejar también la imagen más tradicional de esta celebración: las mujeres sosteniendo los lacones sobre su cabeza. Ya en la iglesia de Cordeiro el párroco Arturo Lores ofreció la misa previa a la puja de los lacones, otro de los momentos más esperados.

Una puja de 790 euros

Aunque los precios fueron similares a los del último año -en torno a los 40 o 70 euros-, la recaudación fue superior pasando de los 740 en 2025 a los 790 este año. Un año en el que además se subastaron más patas de cerdo, en total 14 frente a las 10 de la pasada edición. Pero esto no fue lo único que se llevó a la puja. Además de las patas de cerdo un antiguo vecino de Valga, que ahora reside en A Guarda, se presentó en la subasta con una cesta de langostas y una rosca. Esta última ofrenda se vendió por cerca de 90 euros.

Un antiguo vecino de Valga se presentó en la subasta con una cesta de langostas y una rosca Gonzalo Salgado

Poco después de las 14:00 horas ya todo estaba repartido y Cordeiro ponía el broche de oro a una nueva edición de su Festa da Candeloria que por la lluvia se celebró de forma más apresuraba de lo previsto. “Non se esperaba tanto porque a xente tiña medo a que chovera botábase o fuego e xa se arrancaba rápido”, explicaban desde la Comisión Festas Vilar-vilarello, responsables de la organización.

Este año se donaron 14 patas de cerdo, cuatro más que el año pasado Gonzalo Salgado

Además de los vecinos, el Concello, la asociación Amigos do Belén y asociación Cultural Os Penoucos donaron también sus piezas de cerdo para sumarse a las de los vecinos. Las asociaciones pusieron una pata mientras que el Concello cedió dos.

Así, con lluvia pero de forma resolutiva, Cordeiro celebró un año más esta tradición cuyo origen se remonta al siglo XIX y, aunque sin un recuento claro de la cantidad de personas que reunió la celebración, la comisión asegura que le ganaron la batalla a la lluvia porque “para o tempo que fixo houbo moita moita xente”.