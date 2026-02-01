Mi cuenta

Nuevo accidente en la PO-548 al salirse de la vía una furgoneta en Cordeiro y dar varias vueltas de campana

Una mujer tuvo que recibir asistencia sanitaria pero el hombre que conducía salió ileso 

Fátima Pérez
01/02/2026 12:27
Furgoneta Cordeiro
Furgoneta accidentada en Cordeiro
GES Padrón
Los servicios de emergencias fueron movilizados esta mañana en Cordeiro, Valga, por una furgoneta que se salió de la vía dando varias vueltas de campana en la PO-548. 

Fueron las dos personas que viajaban en el vehículos las que dieron aviso al 112 pasadas las 9:00 horas. Ambos eran de Cambados, el hombre que conducía la furgoneta y la mujer que viajaba de copiloto. Según apuntan los operarios fue ella la que salió peor parada y tuvo que ser trasladada para recibir asistencia sanitaria. 

Hasta el lugar se desplazaron el GES Padrón, Bomberos de Vilagarcía de Arousa, Urxencias Sanitarias de Galicia -061 y personal de mantenimiento. 

La agrupación nacionalista visitando el Alto de Cordeiro, en Valga

El BNG pide acciones inmediatas para reducir la siniestralidad en la vía del Alto de Cordeiro

Más información

El siniestro tuvo lugar en una zona de la PO-548 en la que el BNG de Valga viene reclamando desde hace tiempo actuaciones urgentes para mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad.

