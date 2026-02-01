Mi cuenta

Valga

Más de 40 participantes cubrieron de color la XVIII Mostra ‘Bella Otero’

Valga acogió este fin de semana una nueva exposición de la camelia que cada año gana más adeptos

Fátima Pérez
01/02/2026 21:20
Algunas de las variedades de camelias que se pudieron ver durante todo el fin de semana en el Auditorio de Valga
Algunas de las variedades de camelias que se pudieron ver durante todo el fin de semana en el Auditorio de Valga
Cedida
El Auditorio municipal de Valga se llenó de color este fin de semana con la XVIII Mostra de la Camelia ‘Bella Otero’ que este año contó con más de cuarenta participantes, entre colectivos y coleccionistas particulares que, un año más, respondieron a la convocatoria de la asociación de Mujeres Rurales Albor.

“É un orgullo para nós ver como evolucionou esta exposición nos seus 18 anos de traxectoria”, señaló la presidenta de Albor, Begoña Piñeiro, en el acto de entrega de obsequios que se celebró ayer. La acompañaron el alcalde, José María Bello Maneiro, y la presidenta de honor de la asociación, Rosa Crespo. Esta última hizo mención a cómo ha crecido la afición por el cultivo de la camelia en Valga en los últimos años. “Grazas á exposición da camelia, cada vez son máis os coleccionistas que hai no concello e, ademais, con camelias de moitísima calidade” porque “en Valga temos unha terra marabillosa para as camelias”, señaló.

La afición por el cultivo de la camelia crece en Valga
La afición por el cultivo de la camelia crece en Valga
Cedida

Aunque la falta de sol de este invierno retrasó la floración, fueron muchas las variedades que se pudieron ver durante todo el fin de semana.

Entre los participantes se encontraban la Escuela Infantil, el CRA, los colegios Ferro Couselo y Baño-Xanza, y sus respectivas Anpas. También participaron otros colectivos como la Escuela de Teatro, Amigos del Belén, Palilleiras ‘Bella Otero’, Asdivalu, Axentiva, Musival, Centro Superior de Música, Cafetería Auditorio además de la veintena de particulares que aportaron sus composiciones florales.

33 años de Albor

El regidor les agradeció a todos su contribución y felicitó a la asociación Albor por la organización, una entidad que cumple además 33 años de historia en el municipio.

