Cordeiro ya tiene listos los lacones para celebrar mañana su tradicional Festa da Candeloria

Procesión dos lacóns en Cordeiro 2025

La parroquia de Cordeiro, en Valga, se vestirá mañana de fiesta para celebrar su tradicional Festa da Candeloria y su, aún más popular, procesión dos Lacóns.

La celebración arrancará a las 10:00 horas con la misa en la Capilla de San Paio de Vilar, a continuación será el turno de la procesión más esperada que desfilará al ritmo de las gaitas Brisas do Río Ulla. Como todos los años la procesión tendrá paradas en Vilarellos, Moldes, As Eiras, Outeiro, Ferreirós y Beiro y ya a las 13:00 horas se celebrará una segunda misa en la iglesia de Cordeiro.

Una vez que finalice la ceremonia religiosa se dará paso a otra de las tradiciones de la Candeloria, la puja de los lacones que el año pasado recaudó un total de 740 euros con precios de entre 40 y 80 euros por lacón.

La Comision De Festas Vilar-vilarello, responsable de la organización de la festividad en colaboración con el Concello de Valga, se reunió esta misma semana para ultimar detalles y asegurar que, a pesar de la previsión de lluvias la procesión se mantendrá y sólo se cancelará en caso de que -nuevamente- la Xunta de Galicia emita un aviso de alerta por la llegada de un nuevo temporal.