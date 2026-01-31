Valga y la Xunta invertirán cerca de 80.000 euros para rehabilitar la Capela dos Desamparados de A Devesa

Capela dos Desamparados de A Devesa Cedida

El alcalde de Valga, José María Bello Maneiro, y el director de Turismo de Galicia, José Manuel Merelles, firmaron un convenio de colaboración para invertir 79.751 euros en la humanización de la Capela dos Desamparados de A Devesa.

Con esta obra el Concello busca continuar su propósito de poner en valor su patrimonio cultural con actuaciones de mejora, recuperación y mantenimiento de diferentes bienes. En concreto en la Capela dos Desamparados se mejorará la seguridad y accesibilidad, colocando un nuevo pavimento de piedra y hormigón y nuevo mobiliario urbano. También está previsto instalar las canalizaciones para un futuro soterramiento de las líneas aéreas de servicios y, una vez finalizadas las obras, se señalará la zona para destacar la prioridad de los peatones.

De esta forma el gobierno local pretende revalorizar este elemento patrimonial, para favorecer su uso y disfrute del entorno.