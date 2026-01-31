Mi cuenta

María Ferreirós y Javier Carballo no encabezarán la lista del PSOE de Valga en las próximas elecciones

El grupo municipal socialista busca la renovación e incorporación de nuevos perfiles 

Fátima Pérez
31/01/2026 12:19
Javier Carballo de Jesús y María Ferreirós
Javier Carballo de Jesús y María Ferreirós
Cedida
El grupo municipal del PSOE de Valga informa de que, tras la asamblea municipal celebrada la semana pasada, María Ferreirós y Javier Carballo de Jesús no repetirán como cartel electoral de la formación en el Concello en las próximas elecciones municipales.

La decisión de no repetir como cartel electoral se enmarca en un proceso de renovación y planificación estratégica de la agrupación, que afronta una nueva etapa con el objetivo de ampliar su base social, incorporar nuevos perfiles y fortalecer el proyecto socialista local, sin perder la experiencia acumulada.

La agrupación socialista quiere poner en valor el trabajo desarrollado por ambos durante esta etapa, caracterizado por "unha labor constante de fiscalización da acción do goberno municipal e pola presentación de numerosas propostas construtivas orientadas a mellorar servizos públicos, reforzar a cohesión social e promover un desarrollo equilibrado e sostible para Valga".

Desde el PSOE de Valga se destaca que su labor en la oposición siempre estuvo guiada por la responsabilidad, el rigor y la defensa del interés general, ejerciendo un control firme pero leal de la gestión municipal y trasladando al debate político las demandas reales de la comunidad vecinal.

Agradecimiento público 

El PSOE de Valga agradece públicamente a María Ferreirós y a Javier Carballo de Jesús, así como también a los distintos concejales y concejalas que los acompañaron durante estos diez años —Javier Carballo, Romina Nieto, Eloy Buceta y Marcos Magán— su compromiso, dedicación y esfuerzo, y reafirma su voluntad de seguir siendo una fuerza útil para Valga, basada en la fiscalización responsable, la propuesta política y el trabajo cercano a la ciudadanía.

