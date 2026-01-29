Mi cuenta

Valga presume de actuaciones ejemplares para prevenir los riesgos de inundaciones

Augas de Galicia llevó ayer al Auditorio una jornada técnica sobre preservación de recursos hídricos

Fátima Pérez
29/01/2026 22:00
El alcalde, José María Bello Maneiro, inauguró el simposio
El alcalde, José María Bello Maneiro, inauguró el simposio
Cedida
Valga acogió esta mañana una jornada técnica de Augas de Galicia sobre actuaciones de preservación de los recursos hídricos y preparación frente a inundaciones. El alcalde, José María Bello Maneiro, y el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, inauguraron el simposio en el que, a través de expertos, se abordó la gestión del riesgo de inundaciones.

En este contexto, el Concello puso como ejemplo las obras ejecutadas en los últimos años en Valga en el regato del Soutiño, en diferentes tramos del río Valga y en el río Louro como ejemplo “do que se pode facer no resto do territorio” gallego.

De hecho, los asistentes participaron en una visita de campo a la obra del espacio fluvial del río Louro en la carretera PO-548 a la que se destinaron 330.000 euros gracias a un convenio entre el Concello y Augas. En el marco del mismo acuerdo también se invirtieron 208.000 euros en la mejora del río Valga en su margen derecha, en el entorno del Parque Dios Mosquera.

Además, están pendientes de ejecutar 2.181.354 euros en el espacio fluvial del río Valga y la mejora hidráulica de los ríos Valga y Soutiño, para minorar los efectos de las inundaciones.

Vivir “máis tranquilos”

“Fai anos, Protección Civil tiña que ir coa zodiac tres ou catro veces ao ano a sacar a veciños das súas casas. As obras executadas foron moi importantes para mellorar a situación destes veciños e que poidan vivir máis tranquilos”, apuntó Bello Maneiro.

La DANA de Valencia en 2024 “provocou un cambio de paradigma” nacional y el despliegue de más inversiones para proyectos de mantenimiento fluvial. Pero en Galicia, según apunta el Concello “levamos anos anticipándonos a esta tendencia”. 

