El CRA de Valga recibirá 6.000 euros tras ser reconocido como centro de referencia autonómico

Los y las pequeñas del CRA en una visita al Concello de Valga Cedida

El Centro Rural Agrupado (CRA) de Valga recibirá un premio de 6.000 euros y el distintivo de Centro Educativo Innovagal después de que la Consellería de Educación lo reconociera coma uno de los centros de referencia a nivel autonómico en innovación educativa. Este centro del que forman parte las escuelas de Campaña, Chenlo, Forno, Vilarello, Ferreirós y Xanza, fue galardonado con el segundo premio en el certamen Innovagal, convocado por la Dirección Xeral de Innovación Educativa, dentro de la categoría de escuelas infantiles, CRAs, centros de educación especial y colegios de Infantil y Primaria.

Este galardón “recoñece o labor que se vén desenvolvendo no CRA de Valga nos últimos anos, iniciado polos anteriores equipos directivos encabezados por Adrián Baloira e Antía Piñeiro, e ao que se está a dar continuidade agora”, destaca la actual directora, Sara Costa, que además pone en valor la colaboración constante entre el centro y el Concello para avanzar en la mejora de las instalaciones y desenvolver actuaciones que “doutro xeito serían imposibles”.

Costa señala la remodelación de los espacios y los cambios organizativos, siempre con el objetivo de lograr el progreso de las capacidades del alumnado.