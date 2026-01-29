Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valga

El CRA de Valga recibirá 6.000 euros tras ser reconocido como centro de referencia autonómico

Fátima Pérez
29/01/2026 20:53
Los y las pequeñas del CRA en una visita al Concello de Valga
Los y las pequeñas del CRA en una visita al Concello de Valga
Cedida
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Centro Rural Agrupado (CRA) de Valga recibirá un premio de 6.000 euros y el distintivo de Centro Educativo Innovagal después de que la Consellería de Educación lo reconociera coma uno de los centros de referencia a nivel autonómico en innovación educativa. Este centro del que forman parte las escuelas de Campaña, Chenlo, Forno, Vilarello, Ferreirós y Xanza, fue galardonado con el segundo premio en el certamen Innovagal, convocado por la Dirección Xeral de Innovación Educativa, dentro de la categoría de escuelas infantiles, CRAs, centros de educación especial y colegios de Infantil y Primaria.

Este galardón “recoñece o labor que se vén desenvolvendo no CRA de Valga nos últimos anos, iniciado polos anteriores equipos directivos encabezados por Adrián Baloira e Antía Piñeiro, e ao que se está a dar continuidade agora”, destaca la actual directora, Sara Costa, que además pone en valor la colaboración constante entre el centro y el Concello para avanzar en la mejora de las instalaciones y desenvolver actuaciones que “doutro xeito serían imposibles”.

Costa señala la remodelación de los espacios y los cambios organizativos, siempre con el objetivo de lograr el progreso de las capacidades del alumnado.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Imagen de archivo de los participantes en la edición de 2025 de la Olimpiada Informática Galega que se celebró en la Escola Técnica Superior de Enxeñaría de la USC

Aldara Treus, de Rianxo, y Asier Martínez, de Vilargarcía, acudirán el próximo 6 de febrero a la Olimpiada Informática Galega
Chechu López
El alcalde, José María Bello Maneiro, inauguró el simposio

Valga presume de actuaciones ejemplares para prevenir los riesgos de inundaciones
Fátima Pérez
La portavoz vecinal, Pilar Millet, anunció que acordarán nuevas medidas de presión en una próxima asamblea

Ribeira retomó sus protestas ante la falta de profesionales sanitarios al grito de “1 de febreiro, manifestación; Sanidade Pública, Rueda dimisión”
Chechu López
Cándido Meixide intervino en el inicio del pleno de Vilagarcía

Vilaxoán lanza un SOS en el pleno por su “situación deplorable” y la oposición exige más transparencia
Fátima Frieiro