Diario de Arousa

Valga 

La semana de la camelia queda inaugurada en Valga con una exposición previa a la muestra ‘Bella Otero’

Esta iniciativa podrá visitarse hasta el próximo 3 de febrero en los exteriores del Auditorio municipal

Fátima Pérez
28/01/2026 08:30
Queda inaugurada la exposición ‘A camelia, flor de galegos e galegas’
Queda inaugurada la exposición ‘A camelia, flor de galegos e galegas’
Cedida
Valga inauguró ayer su semana de la camelia con la presentación de la exposición ‘A camelia, flor de galegos e galegas’, una iniciativa de carácter itinerante que podrá visitarse hasta el próximo 3 de febrero en los exteriores del Auditorio municipal.

Los concejales Manela Isorna y José Ángel Souto participaron en el acto inaugural junto al diputado provincial, Javier Tourís, y la presidenta de la Sociedad Española de la Camelia, Carmen Saliniero. También participó Rosa Crespo, la presidenta de honor de la Asociación de Mulleres Rurais Albor, que celebra este fin de semana la Exposición da Camelia ‘Bella Otero’.

Tras la presentación, autoridades y público visitaron los paneles y participaron en una degustación de té de camelia.

Exposición de las camelias de Rosa Crespo en Valga

Las camelias florecerán en Valga el próximo 31 de enero en la exposición ‘Bella Otero’

Más información

Esta muestra está compuesta por imágenes y textos que desvelan algunas curiosidades sobre la camelia. Para el Concello aseguran que  “é un pracer acoller esta iniciativa”, que completa el programa de actividades disponible para los próximos días y que convertirán a Valga en la capital de la camelia.

Así, este fin de semana se llevará a cabo la XVIII Exposición ‘Bella Otero’ que compartirá protagonismo con una exposición de pintura de Rosa Crespo que permanecerá en el Auditorio hasta finales de febrero.

