La Diputación presenta en Valga nuevas ayudas de Acción Comunitaria con 3,2 millones

El alcalde de Valga en la presentación de esta línea de ayudas Cedida

La Diputación reunió a cerca de un centenar de personas en Valga para presentar las líneas de ayuda de Acción Comunitaria para este 2026. El diputado, Javier Tourís, junto con el alcalde de Valga, José María Bello, dio a conocer los recursos y novedades de +Aqua, +Novaqua y Provincia Comunitaria, unas ayudas que se pueden solicitar hasta el próximo 1 de abril y que hasta ahora beneficiaron a un total de 14 entidades de la villa.

Este año las tres líneas de ayuda estarán dirigidas al tejido asociativo y movimiento vecinal con una inversión inicial de 3,2 millones de euros, un 20% más que en 2025. Hasta ahora fueron 14 las entidades de Valga que se beneficiaron con cerca de 178.000 euros de estas líneas de ayuda de Acción Comunitaria de la Diputación.

Por una banda, la comunidad de usuarios de aguas de Martores recibió cerca de 9.000 euros para renovar parte de los depósitos de almacenamiento de agua, y otras 13 asociaciones de la localidad recibieron cerca de 169.000 euros para adquirir equipamiento y mobiliario, reparar sus locales sociales o financiar la construcción de nuevas instalaciones para mejorar la prestación de sus servicios a las personas usuarias.