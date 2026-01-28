Mi cuenta

Valga

El BNG de Valga asegura que el contrato que licitó el gobierno será para cubrir sus “malas prácticas”

Fátima Pérez
28/01/2026 07:10
BNG de Valga
BNG de Valga
Cedida
El BNG de Valga acusa las “posibles prácticas ilegales” del gobierno tras sacar a licitación un contrato de responsabilidad de las autoridades al servicio de la administración pública por un importe de 16.635 euros. Los nacionalistas aseguran que con este contrato “reservado a autoridades”, se pretende cubrir las posibles malas prácticas o negligencias que pueda cometer el gobierno local e insisten “todo isto con cargo aos orzamentos municipais”. 

El portavoz del BNG de Valga, Fran Devesa, considera que no solo se trata de un trámite administrativo, sino de una decisión política “preocupante”, ya que insiste en que dan a entender que son conscientes de ciertas prácticas o decisiones con un componente de ilegalidad. Devesa recuerda también que no es la primera vez que el ejecutivo trata de contratar este servicio, sino que ya en 2025 se sacó a licitación quedando desierta la oferta. 

Los nacionalistas insisten en que la póliza que pretenden contratar cubriría “todo tipo de situacións”, por lo que la consideran una propuesta injusta y peligrosa. “Desde o BNG preguntámonos de que se queren protexer e que é o que temen”, apuntan.

