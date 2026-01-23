El BNG pide que se recuperen viviendas municipales para cubrir la falta de alquileres

Antiguas casas de los profesores de Baño Cedida

El BNG de Valga insiste en su petición de recuperar y rehabilitar edificaciones y viviendas de titularidad municipal con la última convocatoria de ayudas del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS). Los nacionalistas aseguran que estas prestaciones ofrecen una oportunidad para recuperar las antiguas viviendas de los profesores de Baño y ofrecer un régimen de alquiler a precios accesibles, ya que precisamente la falta de alquileres es una necesidad urgente en Valga.

Se trataría de seis viviendas de titularidad municipal, distribuidas en dos plantas cada una de ellas, con una superficie construida de unos 80 metros cuadrados. El BNG asegura por lo tanto que se trata de viviendas con características idóneas para el alquiler “contribuíndo así á fixación de poboación en Valga”.

Actualmente estos inmuebles no se están utilizando para uso residencial, pero alguno si se destina a entidades y asociaciones locales, por lo que el BNG recalca que cualquier actuación de rehabilitación debe garantizar previamente una alternativa para estas entidades.

Esta convocatoria del IGVS está dirigida a concellos de menos de 30.000 habitantes y permite financiar hasta el 95% del coste de las obras.