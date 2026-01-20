La festividad de San Paio dará paso a la Candelaria y su procesión dos Lacóns en Valga

Procesión dos lacóns en Cordeiro 2025 GonzaloSalgado

Valga calentará motores este fin de semana para la Candelaria con la festividad de San Paio. El Concello adelante que los vecinos de las aldeas de Cordeiro ya tienen todo preparado para llevar los santos a Vilar este domingo 25 de enero.

Así, a las 9:30 horas partirá de la iglesia parroquial de Cordeiro la procesión de los tres santos: San Paio San Antón y San Roque. A 13:15 horas se celebrará una misa cantada en la Capilla de San Paio que seguirá con una sesión vermú amenizada por el grupo local de gaitas Brisas do Ulla. Toda la jornada estará organizada por la Comisión De Festas Vilar-vilarello en colaboración con el Concello.

Desde el 26 de enero y hasta el 1 de febrero se celebrará la novena en la capilla de San Paio, todos los días a las 18:00 horas, y el momento más esperado llegará el lunes día 2 con la festividad de la Virgen de la Candelaria, festivo local en el municipio.

Los vecinos de Cordeiro saldrán a las calles para celebrar su tradicional procesión dos Lacóns con la música de las gaitas Brisas do Río Ulla y paradas en los lugares de Vilarellos, Moldes, As Eiras, Outeiro, Ferreirós y Beiro.Tras la misa solemne tendrá lugar la tradicional puja de lacones que el año pasado recaudó un total de 740 euros con precios de entre 40 y 80 euros.