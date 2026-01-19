Mi cuenta

Diario de Arousa

Valga

Valga repartirá 2.850 euros de premios en su concurso de Entroido 2026

Fátima Pérez
19/01/2026 18:30
Valga repartirá 2.850 euros en premios entre los participantes del concurso de Entroido, que se celebrará el domingo 22 de febrero. En total serán veinte premios los que se otorgarán a los mejores disfraces individuales, en pareja, grupos y comparsas.

El concurso se celebrará en las inmediaciones del Auditorio Municipal a partir de las 17:00 horas y las inscripciones ya se pueden realizar de forma anticipada en las oficinas del Concello (de 8:00 a 15:00 horas) o a través del correo electrónico concello@valga.gal, hasta las 14:00 horas del viernes, 20 de febrero.

También se podrán realizar presencialmente el mismo día del concurso hasta las 16:45 horas. Además de la hoja de inscripción, habrá que aportar una copia del DNI y el CIF de la asociación, en caso de estar legalmente constituida.

El día del concurso los participantes deberán recoger el número de dorsal a partir de las 16:00 horas y colocarlo en un lugar visible para que el jurado pueda verlo durante el desfile.

Cuantía de los premios

Los premios que se establecen para cada una de las categorías son los siguientes: Para los grupos de infantil (hasta los 14 años) en las categorías de individual, pareja, grupo de 3 a 10 miembros y grupo de más de 10 miembros, se entregarán premios de 50, 70, 100 y 200 euros respectivamente. También habrá premios económicos para los segundos y los terceros clasificados.

Por su parte, para los adultos, los premios serán de 80 euros para la categoría de disfraz individual, 120 para la categoría en pareja, 200 para los grupos pequeños y 800 para los grupos grandes.

Finalmente, también habrá un premio único de 100 euros para el mejor disfraz del concello, en cuya categoría solo podrán participar personas empadronadas en Valga, o grupos o comparsas con un 80% de los participantes censados.

