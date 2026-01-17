Mi cuenta

Valga

Valga amplia y mejora las dependencias del Punto Limpio para garantizar su buena gestión

Fátima Pérez
17/01/2026 07:00
Punto Limpo de Valga
Punto Limpo de Valga
Cedida
Las instalaciones del Punto Limpo cuentan, desde hace unas semanas, con nuevas dependencias y espacios que permitirán mejorar la gestión de los residuos que se reciben en el recinto. 

Las obras, que se llevaron a cabo gracias a una colaboración entre el Concello y la Xunta con una inversión de 178.322 euros, se ejecutaron a finales de 2025 y supusieron la ampliación de la zona de almacenamiento de residuos peligrosos que, por su categoría especial, requieren de mayores garantías en su proceso de separación y reciclaje, evitando que acaben depositados en los contenedores habituales. 

Operarios trabajando en el punto limpio fijo de Vilagarcía de Arousa

La comarca del Ulla-Umia continúa sin puntos limpios fijos pese al objetivo de la Xunta de cara a 2030

Más información

Además, se aumentó la capacidad de recogida de este tipo de residuos, habilitando una zona de almacenamiento más grande, segura y eficiente. Así, se pasó de poder almacenar unas 50 toneladas de residuos peligrosos a contar con el doble de la capacidad. 

En cuando a la segunda parte de los trabajos, se construyó un edificio cerrado destinado a la autorreparación en el marco del proyecto “Fai que Valga”, una iniciativa que se puso en marcha en el verano de 2024 para fomentar la reutilización, de objetos. 

