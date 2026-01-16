Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valga

Valga instalará 185 paneles solares en el pabellón municipal de Baño para avanzar en ahorro energético

Será gracias a un convenio entre el Concello y la Diputación de Pontevedra con una inversión de 113.654 euros

Fátima Pérez
16/01/2026 08:00
Paneles solares fotovoltaicos
Paneles solares fotovoltaicos
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Concello de Valga continúa avanzando en materia de ahorro energético apostando por energías renovables. Por ello en las próximas semanas iniciará las obras de instalación de paneles solares en el pabellón municipal de Baño. 

Estos trabajos se llevarán a cabo gracias a un convenio de colaboración firmado entre el Concello y la Diputación provincial de Pontevedra, con financiación de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation. La inversión será de 113.654 euros. 

El Concello de Valga avanza en energía solar con la colocación de 157 placas más

Más información

En concreto la instalación fotovoltaica se realizará sobre la cubierta del pabellón que contará con 185 paneles de 540 voltios y con un sistema de almacenamiento de 50 kilovatio hora. Todo esto se gestionará con un sistema software que permitirá tener monitorizadas las producciones. 

De esta manera, se generará y almacenará energía para suministrar al pabellón pero también a otras instalaciones municipales. Además, tal y como recoge el convenio, se reservará un porcentaje de la energía para consumidores vulnerables del municipio.

Con esta nueva instalación el Concello busca avanzar en un modelo de autoconsumo eléctrico, más respetuoso con el medio y más sostenible. Además recuerdan que ya son varias las instalaciones municipales que cuentan con estos paneles.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

La sección compostelana de la Audiencia Provincial volverá a realizar el señalamiento del juicio, para el que todavía no hay una fecha concreta

Suspenden el juicio a un vecino de Ribeira por agresión sexual para negociar una conformidad
Chechu López
Adri Castro disputa un balón en el partido ante el Montañeros

El CD Boiro engrasa las máquinas para recibir a la UD Somozas
María Caldas
La Guardia Civil de Tráfico, en una imagen de archivo, fue movilizada para instruir el atestado del accidente de tráfico en Boiro

Una colisión entre un camión y un coche se salda sin heridos en el kilómetro 13 de la carretera DP-1105, entre Noia y Boiro
Chechu López
El ideal gallego

La participación de Boiro en el POS+Adicional, con 127.549 euros de la Diputación, sale adelante entre reproches del PP
Chechu López