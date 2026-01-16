Valga instalará 185 paneles solares en el pabellón municipal de Baño para avanzar en ahorro energético

Paneles solares fotovoltaicos Cedida

El Concello de Valga continúa avanzando en materia de ahorro energético apostando por energías renovables. Por ello en las próximas semanas iniciará las obras de instalación de paneles solares en el pabellón municipal de Baño.

Estos trabajos se llevarán a cabo gracias a un convenio de colaboración firmado entre el Concello y la Diputación provincial de Pontevedra, con financiación de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation. La inversión será de 113.654 euros.

En concreto la instalación fotovoltaica se realizará sobre la cubierta del pabellón que contará con 185 paneles de 540 voltios y con un sistema de almacenamiento de 50 kilovatio hora. Todo esto se gestionará con un sistema software que permitirá tener monitorizadas las producciones.

De esta manera, se generará y almacenará energía para suministrar al pabellón pero también a otras instalaciones municipales. Además, tal y como recoge el convenio, se reservará un porcentaje de la energía para consumidores vulnerables del municipio.

Con esta nueva instalación el Concello busca avanzar en un modelo de autoconsumo eléctrico, más respetuoso con el medio y más sostenible. Además recuerdan que ya son varias las instalaciones municipales que cuentan con estos paneles.