El BNG pide acciones inmediatas para reducir la siniestralidad en la vía del Alto de Cordeiro
El BNG de Valga presentará una iniciativa en el Parlamento de Galicia, a través del diputado Luis Bará, para exigir a la Xunta de Galicia actuaciones urgentes en la carretera PO-548, principalmente en el Alto de Cordeiro.
Esta vía, pertenece a la Red Primaria Básica de la Xunta, y sufre una alta siniestralidad. Concretamente, el punto de Cordeiro es el tramo más peligroso y los nacionalistas aseguran que desde hace años se registran numerosos accidentes por sus curvas y cruces mal resueltos, a los que se suma la falta de mantenimiento y limpieza de la maleza.
Desde el BNG recuerdan que el Alto de Cordeiro tiene numerosos accesos a espacios públicos como el colegio Xesús Ferro Couselo, el tanatorio o el pabellón. Esto contribuye a aumentar el volumen de tráfico en la vía.
Por todo esto, el BNG pedirá actuaciones inmediatas que incluyan la roza y limpieza periódica de los márgenes de la PO-548, intervenciones específicas en las curvas más peligrosas, medidas de prevención contra la fauna salvaje o mejoras reales en los cruces y accesos.
Insisten en que la seguridad vial no puede seguir dependiendo “da inacción, tanto da Xunta de Galiza como do goberno municipal de Valga”.