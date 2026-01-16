Mi cuenta

Valga

El BNG pide acciones inmediatas para reducir la siniestralidad en la vía del Alto de Cordeiro

Fátima Pérez
16/01/2026 22:00
La agrupación nacionalista visitando el Alto de Cordeiro, en Valga
La agrupación nacionalista visitando el Alto de Cordeiro, en Valga
Cedida
El BNG de Valga presentará una iniciativa en el Parlamento de Galicia, a través del diputado Luis Bará, para exigir a la Xunta de Galicia actuaciones urgentes en la carretera PO-548, principalmente en el Alto de Cordeiro.

Esta vía, pertenece a la Red Primaria Básica de la Xunta, y sufre una alta siniestralidad. Concretamente, el punto de Cordeiro es el tramo más peligroso y los nacionalistas aseguran que  desde hace años se registran numerosos accidentes por sus curvas y cruces mal resueltos, a los que se suma la falta de mantenimiento y limpieza de la maleza.

Un vehículo se sale de la vía en Catoira, en alto de Cordeiro

Excarcelado un hombre que quedó atrapado en su vehículo tras salirse de la vía en el alto de Cordeiro

Desde el BNG recuerdan que el Alto de Cordeiro tiene numerosos accesos a espacios públicos como el colegio Xesús Ferro Couselo, el tanatorio o el pabellón. Esto contribuye a aumentar el volumen de tráfico en la vía.

Por todo esto, el BNG pedirá actuaciones inmediatas que incluyan la roza y limpieza periódica de los márgenes de la PO-548, intervenciones específicas en las curvas más peligrosas, medidas de prevención contra la fauna salvaje o mejoras reales en los cruces y accesos.

Insisten en que la seguridad vial no puede seguir dependiendo “da inacción, tanto da Xunta de Galiza como do goberno municipal de Valga”.

