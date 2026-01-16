El BNG pide acciones inmediatas para reducir la siniestralidad en la vía del Alto de Cordeiro

La agrupación nacionalista visitando el Alto de Cordeiro, en Valga Cedida

El BNG de Valga presentará una iniciativa en el Parlamento de Galicia, a través del diputado Luis Bará, para exigir a la Xunta de Galicia actuaciones urgentes en la carretera PO-548, principalmente en el Alto de Cordeiro.

Esta vía, pertenece a la Red Primaria Básica de la Xunta, y sufre una alta siniestralidad. Concretamente, el punto de Cordeiro es el tramo más peligroso y los nacionalistas aseguran que desde hace años se registran numerosos accidentes por sus curvas y cruces mal resueltos, a los que se suma la falta de mantenimiento y limpieza de la maleza.

Desde el BNG recuerdan que el Alto de Cordeiro tiene numerosos accesos a espacios públicos como el colegio Xesús Ferro Couselo, el tanatorio o el pabellón. Esto contribuye a aumentar el volumen de tráfico en la vía.

Por todo esto, el BNG pedirá actuaciones inmediatas que incluyan la roza y limpieza periódica de los márgenes de la PO-548, intervenciones específicas en las curvas más peligrosas, medidas de prevención contra la fauna salvaje o mejoras reales en los cruces y accesos.

Insisten en que la seguridad vial no puede seguir dependiendo “da inacción, tanto da Xunta de Galiza como do goberno municipal de Valga”.