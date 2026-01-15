Tres personas resultan heridas tras perder el control de su vehículo en la AP-9

El vehículo siniestrado en la AP-9 GES Padrón

Un vehículo pierde el control en la AP-9, a la altura de Valga, y sufre varias vueltas de campana hasta quedar de nuevo sobre sus cuatro ruedas en la vía. Las tres personas que viajaban en el turismo lograron salir por sus propios medios y fueron trasladadas en ambulancia al hospital con heridas leves.

El accidente ocurrió en el kilómetro 99 alrededor de las 14:00 horas. El vehículo, que circulaba de A Coruña hacia el sur, perdió el control y chocó contra la mediana. Se sospecha que las condiciones meteorológicas adversas de la jornada podrían haber provocado este siniestro.

Al lugar se desplazaron efectivos del 061, la Guardia Civil de Tráfico y el GES de Padrón.