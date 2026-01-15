Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valga

Tres personas resultan heridas tras perder el control de su vehículo en la AP-9

Parece que el turismo dio vueltas de campana tras chocar contra la mediana, pero los heridos pudieron salir por sus propios medios 

Fátima Pérez
15/01/2026 15:20
El vehículo siniestrado en la AP-9
El vehículo siniestrado en la AP-9
GES Padrón
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Un vehículo pierde el control en la AP-9, a la altura de Valga, y sufre varias vueltas de campana hasta quedar de nuevo sobre sus cuatro ruedas en la vía. Las tres personas que viajaban en el turismo lograron salir por sus propios medios y fueron trasladadas en ambulancia al hospital con heridas leves.

El accidente ocurrió en el kilómetro 99 alrededor de las 14:00 horas. El vehículo, que circulaba de A Coruña hacia el sur, perdió el control y chocó contra la mediana. Se sospecha que las condiciones meteorológicas adversas de la jornada podrían haber provocado este siniestro. 

Al lugar se desplazaron efectivos del 061, la Guardia Civil de Tráfico y el GES de Padrón.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Imagen de una de las exposiciones de este año del Curtas

El Curtas convoca un concurso de guionistas noveles tutorizado por expertos en el género
Fátima Frieiro
Un momento de la protesta de los trabajadores frente al Concello

Los sindicatos alertan de que el Concello no aplicó la subida salarial legal a la categoría de limpieza viaria
C. Hierro
La concentración de barbanzanos ante la sede de la sede de la Consellería de Sanidade, en el barrio compostelanop de San Lázaro, se desarrolló en medip de una incesante lluvia

Unos 200 barbanzanos secundan la protesta ante el Sergas en Santiago en demanda de más médicos y reducción de las listas de espera
Chechu López
Visita al edificio recién renovado

El Concello de Sanxenxo pone a disposición de siete colectivos vecinales la renovada Casa de Cultura de Nantes
Sandra Rey