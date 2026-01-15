Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valga

Las camelias florecerán en Valga el próximo 31 de enero en la exposición ‘Bella Otero’

La Asociación de Mulleres Rurais Albor organiza su XVIII edición de la “flor de Galicia” en el Auditorio Municipal

Fátima Pérez
15/01/2026 21:15
Exposición de las camelias de Rosa Crespo en Valga
Exposición de las camelias de Rosa Crespo en Valga
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Valga se prepara para acoger la XVIII Exposición da Camelia ‘Bella Otero’, organizada por la Asociación de Mulleres Rurais Albor con la colaboración del Concello. El evento tendrá lugar los días 31 de enero y 1 de febrero en el Auditorio Municipal, donde la “flor de Galicia” en sus múltiples variedades será la gran protagonista.

El programa comenzará el sábado 31 con la recepción de las camelias a las 10:00 horas, seguida de la apertura al público a las 13:00 horas. Ya por la tarde, como siempre, se obsequiará a cada expositor con una camelia.

Cerca de 40 expositores

Tal y como explica la impulsora de la exposición, Rosa Crespo ‘Mina’, el año pasado fueron 38 los expositores participantes, por lo que se prevé que este año la cifra sea similar y se puedan ver unas 60 o 70 variedades de camelia. “Cada vez nacen más coleccionistas porque se ven más variedades en estas exposiciones”, cuenta.

Mina, junto con su marido, es precisamente la responsable de poder homenajear esta flores también en Valga y la cultivadora de la camelia ‘Bella Otero’ que a nombre al certamen.

Las camelias de Rosa Crespo protagonizan la exposición del Auditorio de Valga

Más información

Tras participar en multitud de exposiciones por Galicia, Asturias e incluso Portugal, animaron al Concello a crear este espacio ya que “Valga es un terreno fabuloso en el que se dan muy bien las camelias y era una pena no aprovecharlo”, narra.

La exposición permanecerá abierta al público el domingo 1 de febrero de 11:00 a 14:00 horas. Además, durante ambos días los visitantes podrán disfrutar de la muestra artística ‘Pintando entre camelias’, de la propia Rosa Crespo, también en el Auditorio Municipal.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Fanfarria Furruxa en una de sus citas musicales este pasado verano

Diez años de Furruxa: La charanga caldense que lleva sus gaitas por toda Galicia
Fátima Pérez
Una romería en Briallos

Briallos calentará motores para San Blas con Nosa Señora da Saúde y una “chourizada” popular
Fátima Pérez
Flota amarrada el pasado lunes en el muelle de Tragove

Cierre de lonjas, paro indefinido y despidos: Estas son las medidas que el sector del mar tiene sobre la mesa por la normativa de la UE
Fátima Frieiro
Maneiro, junto a su amiga Susana Rocha en una imagen del videoclip, afirma que está recibiendo un apoyo “incrible'

Maneiro saca ‘a miña mellor versión’ tras abandonar Heredeiros da Crus
Chechu López