Las camelias florecerán en Valga el próximo 31 de enero en la exposición ‘Bella Otero’

Valga se prepara para acoger la XVIII Exposición da Camelia ‘Bella Otero’, organizada por la Asociación de Mulleres Rurais Albor con la colaboración del Concello. El evento tendrá lugar los días 31 de enero y 1 de febrero en el Auditorio Municipal, donde la “flor de Galicia” en sus múltiples variedades será la gran protagonista.

El programa comenzará el sábado 31 con la recepción de las camelias a las 10:00 horas, seguida de la apertura al público a las 13:00 horas. Ya por la tarde, como siempre, se obsequiará a cada expositor con una camelia.

Cerca de 40 expositores

Tal y como explica la impulsora de la exposición, Rosa Crespo ‘Mina’, el año pasado fueron 38 los expositores participantes, por lo que se prevé que este año la cifra sea similar y se puedan ver unas 60 o 70 variedades de camelia. “Cada vez nacen más coleccionistas porque se ven más variedades en estas exposiciones”, cuenta.

Mina, junto con su marido, es precisamente la responsable de poder homenajear esta flores también en Valga y la cultivadora de la camelia ‘Bella Otero’ que a nombre al certamen.

Tras participar en multitud de exposiciones por Galicia, Asturias e incluso Portugal, animaron al Concello a crear este espacio ya que “Valga es un terreno fabuloso en el que se dan muy bien las camelias y era una pena no aprovecharlo”, narra.

La exposición permanecerá abierta al público el domingo 1 de febrero de 11:00 a 14:00 horas. Además, durante ambos días los visitantes podrán disfrutar de la muestra artística ‘Pintando entre camelias’, de la propia Rosa Crespo, también en el Auditorio Municipal.