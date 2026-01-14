Mi cuenta

Diario de Arousa

Valga

Valga traslada el servicio máquinas trituradoras al Punto Limpio

Fátima Pérez
14/01/2026 07:10
Las máquinas trituradoras de restos vegetales que presta el Concello
El servicio de préstamo de máquinas trituradoras de restos vegetales traslada su base de operaciones al recinto del Punto Limpio de Valga. 

El Concello dispone desde hace años de varias microtrituradoras eléctricas para triturar restos leñosos de podas domiciliarias y aunque hasta ahora este servicio funcionaba desde las oficinas municipales, esta semana se trasladó al Punto Limpio para mayor operatividad, ya que facilita la recogida y depósito de máquinas al poder acceder vehículos al recinto. 

El horario del servicio será el mismo que el de apertura del Punto Limpio: los lunes de 8:00 a 15:00 y los jueves de 14:00 a 21:00. El préstamo de las trituradoras es gratuito para los vecinos que dispongan de compostador en su domicilio. 

