El Belén de Valga despide su 30 aniversario y “mellor edición” con más de 40.000 visitas

El Belén Artesanal en Movimiento de Valga cierra sus puertas y despide su “mellor edición” con el registro de más de 40.000 visitas en su treinta aniversario.

Tras seis semanas desde su apertura el pasado 30 de noviembre, este domingo el local de Campaña cerró al público tras una edición que se desarrolló de forma inmejorable. “Para min foi a mellor edición, en todos os sentidos”, señalaba la presidenta de la asociación Amigos do Belén, Mari Carmen Castiñeiras.

La propia presidenta aseguraba que “houbo colas enormes” que llegaron, en algunos fines de semana, a una hora y media de espera, “e incluso as houbo tamén en días de semana”, comentaba.

Desde Amigos do Belén ya tenían marcadas en el calendario fechas en las que se preveía mayor afluencia como sucedió por ejemplo en el puente de la Constitución, cuando la media de visitantes por día fue de entre 2.000 y 3.000. Por su parte el día de la clausura, este pasado domingo, siguieron llegando autobuses con excursionistas.

Más allá de las cifras, Castiñeiras, insiste en destacar las buenas sensaciones de esta edición. “Moitos coincidiron na vistosidade que lle dá á montaxe o emprego de céspede artificial” en lugar de musgo natural, un cambio que se introdujo hace unos años por cuestiones medioambientales.

Además, la presidenta explica lo gratificante que fue para la asociación la emoción con la que reaccionaron algunos personajes representados en el Nacimiento. Así fue, por ejemplo, el caso de la viuda del fallecido actor Xabier Deive, quien “aos tres días de abrir chamounos para agradecer a homenaxe que lle fixemos e contoullo á tamén actriz Gloria Rico, que veu a visitarnos”.

El Belén se queda bajo reserva

Ahora desde Amigos do Belén recuerdan que para los que no tuvieron ocasión de visitar el Nacimiento esta Navidad, aún podrán hacerlo, ya que desde ahora y hasta septiembre, se recibirán visitas en grupo solicitando cita a través del teléfono 630 95 25 15.