Valga 

La transformación de Porto Piñeiro avanza en Valga sin que suponga un gasto para las arcas municipales

La obra, que arrancó en 2023, está totalmente financiada por la Xunta, la Diputación y subvenciones europeas

Fátima Pérez
08/01/2026 22:45
Trabajos en la laguna de Porto Piñeiro
Trabajos en la laguna de Porto Piñeiro
Cedida
Valga insiste en aclarar que la transformación de la laguna de Porto Piñeiro está siendo financiada al 100% por fondos de la Xunta, la Diputación y subvenciones europeas, sin suponer un gasto para las arcas municipales.

Los trabajos en la futura piscina fueron supervisados por los dos responsables políticos

La obra de Porto Piñeiro avanza con la construcción de la piscina

Más información

Este ambicioso proyecto, que arrancó en 2023, lleva acumulados más de tres millones de euros de inversión para crear una playa artificial, una piscina y sendas para peatones y ciclistas. 

Ahora según adelanta el alcalde, José María Bello Maneiro, ya se está gestionando una nueva subvención de casi un millón de euros porque “é unha obra na que temos postas grandes expectativas, e pode marcar un antes e un despois para Valga”. 

