La transformación de Porto Piñeiro avanza en Valga sin que suponga un gasto para las arcas municipales

Trabajos en la laguna de Porto Piñeiro Cedida

Valga insiste en aclarar que la transformación de la laguna de Porto Piñeiro está siendo financiada al 100% por fondos de la Xunta, la Diputación y subvenciones europeas, sin suponer un gasto para las arcas municipales.

Este ambicioso proyecto, que arrancó en 2023, lleva acumulados más de tres millones de euros de inversión para crear una playa artificial, una piscina y sendas para peatones y ciclistas.

Ahora según adelanta el alcalde, José María Bello Maneiro, ya se está gestionando una nueva subvención de casi un millón de euros porque “é unha obra na que temos postas grandes expectativas, e pode marcar un antes e un despois para Valga”.