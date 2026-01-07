Mi cuenta

Diario de Arousa

Valga 

Los presupuestos de Valga 2026 entran en vigor con más de 9 millones y sin alegaciones

Con estos ingresos se genera un superávit de unos 275.000 euros para las arcas municipales

Fátima Pérez
07/01/2026 22:15
Concello de Valga 
D.A.
El Boletín Oficial de la Provincia publica el anuncio de la aprobación definitiva del presupuesto 2026 del municipio de Valga contra el que no se presentaron alegaciones durante el periodo de exposición pública. El presupuesto se aprobó el pasado mes de diciembre en el Pleno de la Corporación con un total de 9.167.972 euros. 

Estos ingresos generan un superávit de unos 275.000 euros para las arcas municipales, según apunta el concello. Las cuentas destinarán un total de 3,2 millones de euros a inversiones reales, entre las que se encuentran actuaciones como mejoras en los servicios de saneamiento y abastecimiento, continuación de las sendas peatonales, mejora de instalaciones deportivas o acondicionamiento de carreteras municipales. 

La Corporación municipal en el Pleno de Valga

Valga aprueba en Pleno sus presupuestos para el 2026 que ascienden a más de 9 millones

Más información

Así, las principales partidas del capitulo de gasto serán: seguridad y movilidad ciudadana (150.250 euros); vivienda (565.112 euros); bienestar comunitario (1,2 millones); medio ambiente (1,1 millones); servicios sociales (1,2 millones); fomento de empleo (749.249 euros); educación (535.150 euros); cultura (451.500); deporte (987.244 euros); comercio, turismo y empresa (365.273 euros); infraestructuras (626.393 euros); y servicios generales (656.560 euros).

