Banda, Orquesta y Coral: Valga despide la Navidad con su tradicional concierto conjunto

La Banda Municipal de Valga, la Orquestra Clásica y la Coral Polifónica Santa Comba de Cordeiro Cedida

La Banda Municipal de Valga, la Orquesta Clásica y la Coral Polifónica Santa Comba de Cordeiro arrancaron el año ofreciendo un concierto conjunto en el Auditorio municipal, una actividad que también es ya una tradición más de la Navidad valguesa.

La Coral abrió la sesión, dirigida por Manuel López Castro, con la canción popular alemana ‘Abete’, ‘La Nuit’, ‘Lirio del Alba’ y la tradicional ‘A run run, meu neno’, esta última con el acompañamiento del público. A continuación llegó el turno de la Banda y la Orquesta Clásica, con Manuel Villar a la batuta y con un repertorio compuesto por ‘El Cascanueces’ de Tchaikovsky, ‘La Sinfonía nº 9’ de Dvorak y ‘Tritsch Tratsch Polka’ de Strauss.

Por último, las tres formaciones compartieron escenario para poner el colofón al concierto con la interpretación conjunta del tema popular gallego ‘O carrapuchiño’, el “Aleluya” de Leonard Cohen y la clásica ‘Noche de paz’. Finalmente sonó el ‘Himno a Valga’, que puso en pie a todos los asistentes para clausurar un concierto navideño más.

Tras la ovación, representantes de la Corporación Municipal hicieron entrega a las agrupaciones de un regalo conmemorativo del concierto.