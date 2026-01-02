Valga ya cuenta con un nuevo paso de cebra con semáforo en Pontevalga

Nuevo paso de peatones frente a la casa consistorial Cedida

Valga inaugura el nuevo paso de peatones regulado por semáforo que instaló en la N-550 en Pontevalga, a su paso por la Casa do Concello. En este punto la administración local reforzó también la iluminación para mejorar la visibilidad en un lugar con mucha afluencia de vehículos.

El objetivo es evitar que la comunidad vecinal atraviese “de xeito irregular” esta carretera por la que circulan miles de vehículos y mejorar con ello la seguridad vial.

Estos trabajos corrieron a cargo del Ministerio de Transportes tras las peticiones del gobierno local. Ahora el alcalde de Valga, José María Bello Maneiro, insiste en que son más las obras acordadas para reforzar la seguridad en este tramo de la carretera nacional. “Esperamos que todas sexan unha realidade canto antes”, apunta el regidor.