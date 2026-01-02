Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valga

Valga ya cuenta con un nuevo paso de cebra con semáforo en Pontevalga

El gobierno local pretende mejorar con esto la seguridad vial en la N-550 

Fátima Pérez
02/01/2026 19:21
Nuevo paso de peatones frente a la casa consistorial
Nuevo paso de peatones frente a la casa consistorial
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Valga inaugura el nuevo paso de peatones regulado por semáforo que instaló en la N-550 en Pontevalga, a su paso por la Casa do Concello. En este punto la administración local reforzó también la iluminación para mejorar la visibilidad en un lugar con mucha afluencia de vehículos.

El objetivo es evitar que la comunidad vecinal atraviese “de xeito irregular” esta carretera por la que circulan miles de vehículos y mejorar con ello la seguridad vial.

Estos trabajos corrieron a cargo del Ministerio de Transportes tras las peticiones del gobierno local. Ahora el alcalde de Valga, José María Bello Maneiro, insiste en que son más las obras acordadas para reforzar la seguridad en este tramo de la carretera nacional. “Esperamos que todas sexan unha realidade canto antes”, apunta el regidor. 

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El conselleiro de Educación visita las obras en el IES Aquis Celenis, en Caldas

La ampliación del Aquis Celenis de Caldas será una realidad en abril
Fátima Pérez
De los últimos partidos entre el Unión Grove, hoy CD Grove ,y el Villalonga

Monte da Vila quiere ser el jugador número 12 en el derbi copero
Carlos Paz
El Rey Gaspar, junto con Melchor y Baltasar realizarán una primera visita por las parroquias en el Bus Real histórico y una segunda en la Cabalgata por el centro de la ciudad

Melchor, Gaspar y Baltasar visitarán Ribeira con un recorrido por las parroquias en Bus Real histórico y otro a la ciudad en la tradicional Cabalgata
Chechu López
El alcalde participó hoy en la clausura del segundo | cedida

Vilanova baraja nuevos campamentos digitales tras el “éxito” de los dos navideños
Redacción