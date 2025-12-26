Mi cuenta

Diario de Arousa

Valga

La Diputación destinará más de 700.000 euros a la seguridad peatonal en Os Martores y Baño

La institución aprueba su acuerdo con el Concello de Valga para ejecutar este proyecto en la EP-8501 y la EP-8502 

Fátima Pérez
26/12/2025 15:15
El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López
El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López
Cedida
La Diputación de Pontevedra da luz verde a su acuerdo con el Concello de Valga para ejecutar el proyecto de mejora de seguridad vial en la EP-8501 Valga-Os Martores y en la EP-8502 Valga-Baño con un presupuesto total que asciende a  los 887.000 euros.

Para ejecutar estos trabajos la Diputación asumirá el 80% del gasto, es decir unos 709.000 euros, mientras que el Concello de Valga se hará cargo del 20% restante, unos 177.000 euros.

En la EP-8502 Valga-Baño se ejecutará una senda peatonal en un tramo de 240 metros. La actuación permitirá crear un nuevo espacio seguro para peatones. También se instalarán pasos sobreelevados y se renovará el alumbrado público. Por último se reordenará una intersección peligrosa creando dos glorietas y calles que permitirán el acceso seguro a pie al centro de Educación Infantil y Primaria y a la guardería.

En cuanto a los trabajos en la EP-8501 Valga-Os Martores afectarán a un tramo de 110 metros y se busca mejorar la movilidad peatonal en el entorno del centro social de Valga, colocando aceras en sus dos márgenes y creando zonas de aparcamiento.

Estas obras forman parte de un paquete de medidas aprobadas en junta de gobierno autonómico por un valor total de 3,1 millones de euros.

