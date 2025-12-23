Mi cuenta

Valga

El alumnado del CODI y del Aula CeMIT se une en una xuntanza de Nadal para celebrar las fiestas

En la actividad también participó el director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, así como el alcalde de Valga 

Fátima Pérez
23/12/2025 20:51
DSC_0400
Todas las personas que participaron en la xuntanza navideña de Valga 
Cedida
El director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, acompañó esta tarde a los participantes del programa de Envejecimiento Activo en una 'xuntanza de Nadal' en el Auditorio Municipal, en la que también participaron usuarios y usuarias del Centro Ocupacional de Discapacidade de Valga (CODI) y del Aula CeMIT. 

La 'xuntanza', que estuvo organizada por el Concello para celebrar las fiestas de Navidad, también sirvió para contribuir a uno de los objetivos del programa, como es la promoción de las relaciones sociales y la prevención de la soledad.

En la actividad también participaron el alcalde, José María Bello Maneiro, y la segunda teniente de alcalde, Carmen Gómez, que compartieron con las personas asistentes una merienda.

Además, los recibieron también una bola con su nombre para adornar el árbol de Navidad, creadas con impresión 3D en el Aula CeMIT y un jabón elaborado por los usuarios del CODI.

